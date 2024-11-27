Режим ЧС из-за «бури столетия» ввели в Благовещенске

В Благовещенске бушует «буря столетия» — за два дня в городе выпало столько снега, сколько порой выпадает за продолжительный зимний период. В связи с этим кмиссия по чрезвычайным ситуациям Благовещенска приняла решение о введении в городе режима ЧС.

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Об этом в среду, 27 ноября, сообщил мэр города Олег Имамеев.

Глава Благовещенска призвал руководителей предприятий и организаций убрать от снега прилегающие территории и «по возможности захватить и находящиеся рядом автобусные остановки, пешеходные дорожки», добавив, что сама ситуация является форс-мажором.

Кроме того, Имамеев попросил помощи в уборке от жителей многоквартирных домов. В соцсетях также появился ролик, на котором запечатлели мэра, убирающего снег перед администрацией.

— Специальные службы города трудятся в круглосуточном режиме, мы, безусловно, справимся со всеми последствиями снегопада. Но вместе это сделаем быстрее, — говорится в Telegram-канале главы города.

В Благовещенске с приходом снежного циклона выпало рекордное почти за 100 лет количество осадков. Отмечается, что в ночь на 26 ноября в городе выпало почти три декадные нормы осадков.