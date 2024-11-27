Начальника службы в МО хотят привлечь к уголовной ответственности

Прокуратура просит привлечь к уголовной ответственности экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илью Тимофеева за использование служебных полномочий вопреки интересам ведомства в рамках выполнения гособоронзаказа.

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Об этом в среду, 27 ноября, сообщила его адвокат Юлия Нитченко.

— Новое обвинение, которое пытаются инкриминировать моему доверителю, связано с заключением пяти госконтрактов со стороны Минобороны РФ со «Спецтехникой», которые до сих пор не исполнены, пролонгируются и исполняются, — передает слова Нитченко ТАСС.

По делу Тимофеева также проходят топ-менеджеры «Спецтехники» Олег Иванов и Игорь Миронов. Они находятся в СИЗО. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее правоохранительные органы арестовали счета и активы на сумму более одного миллиарда рублей сына экс-руководителя «Спецтехники» Олега Иванова. Он был арестован по делу о превышении должностных полномочий.