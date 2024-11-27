Кемеровчанин устроил дебош в стоматологии

В Кемерове мужчина средних лет вел себя агрессивно в стоматологической клинике. Сотрудникам учреждения пришлось вызвать правоохранителей.

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В Кемерове росгвардейцам поступил сигнал из стоматологической клиники. Когда правоохранители прибыли на место, дебошира в медучреждении уже не оказалось, однако его нашли и задержали в одном из многоквартирных домов.

По предварительной информации, 41-летний кемеровчанин выпил алкоголь, а потом решил поговорить с возлюбленной. Он пришел к ней на работу в стоматологию. Разговор быстро перешел в угрозы со стороны мужчины. Коллеги женщины пытались успокоить дебошира, но он вел себя агрессивно и продолжал нарушать общественный порядок.

Когда посетитель узнал, что сотрудники нажали тревожную кнопку, он убежал, но далеко уйти не успел.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса, задержанного передали полицейским.