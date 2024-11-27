Школьник употребил снюс на перемене и попал в реанимацию в Ленобласти

Школьник попал в реанимацию после употребления снюса на перемене в городе Тихвин Ленинградской области. Об этом в среду, 27 ноября, написал Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По данным канала, компания друзей сходила в магазин за никотиновыми подушечками между уроками, а затем использовала их. После занятия состояние одного из несовершеннолетних ухудшилось.

Ребенка госпитализировали с отравлением, и врачи оценили его состояние как крайне тяжелое, передает Telegram-канал.

Тела двух 15-летних школьниц обнаружили в квартире в Кировской области. Также в доме нашли шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса.