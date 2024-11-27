Раскрыта причина жесткой посадки Superjet 100 в Анталье

Жесткая посадка самолета Superjet 100 (SSJ-100) в турецкой Анталье произошла из-за непрогнозируемого сдвига ветра. Причину инцидента раскрыли в авиакомпании «Азимут» по итогам предварительного служебного расследования.

Представители перевозчика отметили, что воздушное судно двигалось по установленным параметрам посадки, однако во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра. При этом экипаж сумел удержать лайнер на полосе.

В заявлении также говорится, что после остановки SSJ-100 на полосе бортпроводники увидели задымление снаружи и доложили об этом командиру воздушного судна, который принял решение об эвакуации пассажиров и членов экипажа. Уточняется, что авиатопливо, вылившееся из деформированного бака, воспламенилось, но сам лайнер не горел.

В «Азимуте» рассказали, что эвакуация проводилась через переднюю правую дверь под контролем экипажа. Никто из пассажиров не пострадал.

Еще один Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку в российском городе

«Командир корабля и экипаж покинули самолет последними. Ручная кладь и багаж пассажиров не пострадали и были выданы пассажирам впоследствии. Пассажиров, которые задержались в аэровокзале, авиакомпания доставила в места пребывания», — добавили в авиакомпании.

Ранее в «Ростехе» связали инциденты с SSJ-100 с человеческими или внешними факторами. В госкорпорации отметили, что по надежности они не уступают лайнерам аналогичного класса зарубежного производства.