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Раскрыта причина жесткой посадки Superjet 100 в Анталье

Жесткая посадка самолета Superjet 100 (SSJ-100) в турецкой Анталье произошла из-за непрогнозируемого сдвига ветра. Причину инцидента раскрыли в авиакомпании «Азимут» по итогам предварительного служебного расследования.

Раскрыта причина жесткой посадки Superjet 100 в Анталье
© globallookpress.com

Представители перевозчика отметили, что воздушное судно двигалось по установленным параметрам посадки, однако во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра. При этом экипаж сумел удержать лайнер на полосе.

В заявлении также говорится, что после остановки SSJ-100 на полосе бортпроводники увидели задымление снаружи и доложили об этом командиру воздушного судна, который принял решение об эвакуации пассажиров и членов экипажа. Уточняется, что авиатопливо, вылившееся из деформированного бака, воспламенилось, но сам лайнер не горел.

В «Азимуте» рассказали, что эвакуация проводилась через переднюю правую дверь под контролем экипажа. Никто из пассажиров не пострадал.

Еще один Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку в российском городе

«Командир корабля и экипаж покинули самолет последними. Ручная кладь и багаж пассажиров не пострадали и были выданы пассажирам впоследствии. Пассажиров, которые задержались в аэровокзале, авиакомпания доставила в места пребывания», — добавили в авиакомпании.

Ранее в «Ростехе» связали инциденты с SSJ-100 с человеческими или внешними факторами. В госкорпорации отметили, что по надежности они не уступают лайнерам аналогичного класса зарубежного производства.

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