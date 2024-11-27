Автомобиль взорвался возле жилого дома в Подмосковье

Машина взорвалась во дворе жилого дома в Одинцовском районе, на месте работают следователи. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости.

«В жилом комплексе «Лайково» произошел взрыв легкового автомобиля», - пояснил источник издания.

По предварительной версии, машину подожгли, после чего взорвался бензобак. Пожар потушен.

Ранее в Москве сработало самодельное взрывное устройство, которое было установлено на капоте машины. СВУ было прикрыто детской пеленкой и взорвалось, когда владелец машины попытался убрать его. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок.

По данным СМИ, автомобиль принадлежал бизнесмену, владеющему долями в 13 компаниях, связанных с деятельностью ресторанов и кафе. По одной из версий, СВУ могли заложить конкуренты.