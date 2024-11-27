Державшего девушку в плену смолинского маньяка направили на лечение

Суд направил на принудительное лечение челябинца Владимира Ческидова, который 14 лет держал в плену одну девушку и убил и расчленил другую. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ческидов похитил 19-летнюю девушку в 2009 году. Она познакомилась с ним на железнодорожном городском вокзале и согласилась приехать к нему домой. Мужчина не отпускал свою жертву 14 лет - угрожал ножом, закрывал на замок, а на окна установил решетки. Кроме того, он постоянно насиловал свою жертву. В 2023 году ей удалось сбежать. Позже в погребе Ческидова обнаружили останки еще одной девушки - ее мужчина убил и расчленил.

Сегодня суд принял решение направить Владимира Ческидова на принудительное лечение.

«Назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением», - огласила приговор судья.

Ранее проведенная экспертиза выявила у Ческидова шизофрению. В СК России отметили, что обвиняемый «не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими». Также известно, что в доме жила и престарелая мать преступника, которая никак не реагировала на происходящее.