Не менее шести человек погибли при ударах Израиля по Сирии

По меньшей мере шесть человек, в том числе двое военнослужащих, погибли в результате авиаударов Израиля по контрольно-пропускным пунктам на границе Сирии и Ливана.

Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в Минобороны.

"В 00:05 (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС) израильский противник совершил агрессию из воздушного пространства Ливана, обстреляв контрольно-пропускные пункты на границе между Сирией и Ливаном в [сирийской] провинции Хомс", - сказал собеседник агентства.

В результате нападения еще не менее 12 человек, в том числе женщины и дети, получили ранения.