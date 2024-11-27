Появились детали дела против правнучки летчика Чкалова

Правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова* скрылась за границей, совершив преступление по статье о призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму) УК РФ. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Об уголовном деле против правнучки Чкалова стало известно в апреле 2024 года. В мае МВД России объявило ее в розыск.

В июле Богданову* внесли в реестр иноагентов. В октябре ее внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а в начале ноября суд заочно выдал санкцию на ее арест. Сообщалось, что в последнее время она живет в Бельгии.

* признана иноагентом в России и внесена в перечень экстремистов и террористов.