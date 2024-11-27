В Киеве был поврежден объект инфраструктуры

Объект инфраструктуры был поврежден в Киеве. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Есть повреждение объекта нежилой инфраструктуры", - сказал Попко, его сообщение опубликовано в Telegram-канале администрации.

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В ночь на среду украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве. В городе уже два раза с начала суток объявлялась воздушная тревога.