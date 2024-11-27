Красноярские следователи установили, что 17-летняя школьница, найденная в сарае со свиньями, была изнасилована. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, над ней надругался пьяный сосед, который пришел к ее отцу отомстить и забить скот. Однако в сарае он застал девушку, которая кормила животных. Подозреваемый стал угрожать ей ножом, между ними завязалась борьба, школьница упала на землю. Напавший нанес ей удары по голове палкой, от которых она потеряла сознание, затем мужчина совершил в отношении девушки сексуальное преступление и оставил в сарае со свиньями.

Появились подробности о разорванной свиньями школьнице

На допросе он признал вину. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

О происшествии со школьницей в селе под Красноярском стало известно 25 ноября. Потерпевшую нашли без признаков жизни в загоне для свиней — это случилось, когда ее родители уехали в краевой центр.