В Приамурье снег обвалил крышу спорткомплекса

В ночь с 26 на 27 ноября в городе Свободном Амурской области из-за снега обвалилась крыша нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в мэрии города.

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Сторож спорткомплекса в первом часу ночи услышал подозрительный скрежет и вышел из здания. Затем кровля частично обрушилась. В результате происшествия никто не пострадал.

- Пока по не установленным причинам произошло обручение крыши. Одну часть здания уже отключили от электричества и тепла. Тренировочный процесс временно приостановлен, - рассказал директор МАУ "Центр спортивной подготовки" города Свободного Артем Коновалов.

ФОК купили в декабре 2020 года как законченный объект строительства. На него действует пятилетняя гарантия. Поэтому Артем Коновалов готовит письмо застройщику с требованием восстановить перекрытие.

Глава Свободного Владимир Константинов сообщил, что такого количества осадков город не видел последние лет 40. В Свободном частично приостановлено движение общественного транспорта.