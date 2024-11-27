Россиян предупредили о возвращении схемы обмана у кассы

Старая схема обмана покупателей у кассы магазина возвращается после недолгого перерыва, ее уже успели забыть. Об этом напомнила маркетолог агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

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Она рассказала, как это происходит: злоумышленник подходит на кассе к покупателю и предлагает оплату покупки со своей карты в обмен на наличные. Как правило, мошенники — люди, вызывающие доверие. Просьбу они объясняют тем, что внезапно им нужны наличные, а рядом нет банкомата.

Изначально может показаться, что ловушки в этом нет, однако на самом деле речь нередко идет о ворованной карте.

Бастрыкина отметила, что в банкомате невозможно снять деньги, не зная PIN-кода, а для оплаты покупок суммой до трех тысяч рублей, он не нужен. Она уточнила, что в такой ситуации человеку будет очень непросто доказать свою непричастность к преступлению, поскольку на камерах из магазина будет видно, как он оплачивает товар чужой картой, передает агентство «Прайм».

В 2024 году наиболее распространенными видами мошенничества стали взлом аккаунтов на «Госуслугах», схема Fake Boss и звонки от лиц, представляющихся сотрудниками ФСБ и других государственных органов. Об этом рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.