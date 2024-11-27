В Приморье три села остались без света

Аварийное отключение на подстанции "Надеждинская" привело к отключению от электроснабжения потребителей в трех селах района, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

"В 00:40 27 ноября (17:40 мск 26 ноября) в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции "Надеждинская" произошло прекращение электроснабжения жителей населенных пунктов села Вольно-Надеждинское, поселка Новый, села Прохладное. Прокуратура района даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, а также надлежащему расследованию ее причин и условий", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, предварительной причиной аварии называются перепады напряжения.

По информации пресс-службы Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), бригада энергетиков оперативно прибыла на место, сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 14:00 (07:00 мск).

Напомним, что в приморском филиале ДРСК действует режим повышенной готовности, объявленный 25 ноября после получения предупреждения о непогоде. В регион пришел активный циклон, который продолжает движение через территорию Приморья. В двух районах на севере края школьники переведены на дистанционное обучение из-за опасных гололедных явлений.