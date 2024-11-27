В Москве Мещанский суд арестовал двух фигурантов дела о госизмене

В Москве в рамках дела о государственной измене заключены под стражу двое жителей столицы. Решение об их аресте принял Мещанский суд, сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

В документе говорится, что суд удовлетворил просьбу следствия и назначил меру пресечения в виде содержания под стражей для Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 275 (госизмена).

Стоит отметить, что все сведения по таким делам являются засекреченными, и судебные заседания проводятся в закрытом режиме.

Подозреваемым в совершении преступления грозит очень суровое наказание - вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Волгограде был задержан 20-летний местный житель, который, по версии следствия, материально поддержал ВСУ. Во время допроса молодой человек признался, что переведенные им деньги пошли на покупку дронов для украинской армии. Обвиняемому грозит 20 лет тюрьмы.