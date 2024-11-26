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Американский суд перенес оглашение приговора россиянину Виннику

Суд в США перенес оглашение приговора гражданину России Александру Виннику. Об этом сообщает РИА Новости.

Вынесение приговора Виннику в США перенесли на полгодау
© РИА Новости

Отмечается, что изначально оглашение приговора было запланировано на январь 2025 года. Однако теперь оно намечено на конец июня. В качестве причины такого решения называют просьбу стороны обвинения, при этом перенос был согласован со стороной защиты.

«Приговор по делу будет вынесен 27 июня 2025 года», — сказано в постановлении суда.

Напомним, что Винник был арестован в 2017 году. В США его обвиняют в управлении биржей криптовалют BTC-e, которую Виннки использовал для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности.

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Александр Винник
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