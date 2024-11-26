Вынесение приговора Виннику в США перенесли на полгодау

Суд в США перенес оглашение приговора гражданину России Александру Виннику. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что изначально оглашение приговора было запланировано на январь 2025 года. Однако теперь оно намечено на конец июня. В качестве причины такого решения называют просьбу стороны обвинения, при этом перенос был согласован со стороной защиты.

«Приговор по делу будет вынесен 27 июня 2025 года», — сказано в постановлении суда.

Напомним, что Винник был арестован в 2017 году. В США его обвиняют в управлении биржей криптовалют BTC-e, которую Виннки использовал для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности.