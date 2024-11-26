Бастрыкин заинтересовался жалобами жильцов 71-летнего полуразрушенного дома

В Шадринске Курганской области на протяжении многих лет разваливается 71-летний многоквартирный дом. Проблемой заинтересовался председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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Здание на улице Красноармейской, построенное в 1953 году, находится в крайне неудовлетворительном состоянии: целостность кровли нарушена, конструкции разрушаются, стены из-за постоянной сырости заросли плесенью, проводка неисправна, канализационная система отсутствует, а дворовая территория систематически затапливается. При этом, несмотря на то, что 19 лет назад физический износ строения составлял 50 процентов, дом до сих пор не признали аварийным. Многочисленные жалобы жильцов в различные инстанции и проведение пять лет назад капремонта результатов не принесли.

По факту нарушения прав собственников здания СК России по Курганской области организовал проверку. Ее результаты обязаны будут доложить Александру Бастрыкину.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулись жильцы 96-летнего дома в подмосковной Ивантеевке. После проведения капитального ремонта в 2022 году и находившиеся и без того в плохом состоянии коммуникации здания пришли в негодность.