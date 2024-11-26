Россиянка приревновала мужа к свекрови и кувалдой разнесла ее дачу

Жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела, разгромив дачу свекрови из ревности. Об этом сообщает "МВД Медиа".

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По данным следствия, 48-летняя женщина приревновала мужа к его матери. В январе 2024 года, находясь в загородном доме свекрови, она палкой разбила стекла и зеркала в ее автомобиле, а также устроила погром в дачном доме.

"Она приобрела в магазине кувалду, баллончики с краской и отправилась на дачу потерпевшей, где повредила мебель, бытовую технику, посуду и стеклопакеты", — сообщили в МВД.

Общий ущерб от действий ревнивой россиянки ее родственники оценили в 225 тысяч рублей. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования подозреваемая не признала своей вины и отказалась от дачи показаний, ей может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин из ревности облил бензином и поджег возлюбленную. Спасти пострадавшую врачи не смогли. В отношении ревнивого сожителя было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.