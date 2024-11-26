У главы IBA Кремлева сгорел коровник

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассказал в своем Telegram-канале, что у него сгорел коровник, который находится на ферме в деревне Сераксеево.

«Сгорел сарай, гори и хата», в данном случае я имею в виду дом для животных. Главное — всегда улыбаться, на все Божья Воля! Никто не пострадал, все живы и здоровы», — написал Кремлев.

Управляющий фермой Кирилл Кулебакин заявил MSK1.RU, что при пожаре никто не пострадал.

С 2020 по 2023 годы Кремлев стал одним из крупнейших по значимости людей в сфере ставок на спорт, став практически единственным владельцем ООО «Спортивные лотереи», ранее ей управляла АНО «Центр прогресса бокса», которое также принадлежало Умару Кремлеву.

В сентябре 2024 года Кремлев стал владельцем автодилерского холдинга «Рольф». В компании уточнили, что действующие обязательства перед клиентами и партнерами «Рольфа» будут исполняться в полном объеме, а произошедшие изменения позволят сохранить и преумножить позиции компании.