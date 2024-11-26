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Похититель кенгуру из российских зоопарков переведен из СИЗО в больницу

Обвиняемый в краже нескольких кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей Иван Некрасов переведен из СИЗО в больницу, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Екатерину Сентищеву.

Похититель кенгуру из зоопарков переведен из СИЗО в больницу
© телеграм-канал "Ирина Волк"
"СИЗО усмотрело, что он не может пребывать в настоящее время в их учреждении, передали его в больницу", – рассказала она.

Юрист уже заявляла, что ее клиент, вероятно, страдает психическим заболеванием. При этом до этого он уже отбывал наказание в виде лишения свободы.

Кенгуренка по имени Крош похитили в Ярославле в ночь на 27 сентября. При этом в ночь на 30 сентября произошел еще один случай с кражей двух кенгурят из парка птиц "Воробьи" под Калугой.

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Позже полиции удалость задержать злоумышленника во Владимирской области. В его сумке нашли одного из кенгурят, похищенных в Калужской области, но второй кенгуренок погиб. Между тем Кроша нашли в подмосковном Королеве.

В итоге найденных животных вернули домой после прохождения карантина. При этом Заволжский районный суд Ярославля отправил возможного похитителя в СИЗО на 1 месяц 26 дней.

Позднее срок ареста был продлен до 27 января 2025 года. Свои действия мужчина объяснил тем, что якобы хотел обменять одного из кенгурят на обезьянку.

Происшествия
Иван Некрасов
Калуга
Ярославль