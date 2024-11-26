Похититель кенгуру из зоопарков переведен из СИЗО в больницу

Обвиняемый в краже нескольких кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей Иван Некрасов переведен из СИЗО в больницу, пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Екатерину Сентищеву.

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"СИЗО усмотрело, что он не может пребывать в настоящее время в их учреждении, передали его в больницу", – рассказала она.

Юрист уже заявляла, что ее клиент, вероятно, страдает психическим заболеванием. При этом до этого он уже отбывал наказание в виде лишения свободы.

Кенгуренка по имени Крош похитили в Ярославле в ночь на 27 сентября. При этом в ночь на 30 сентября произошел еще один случай с кражей двух кенгурят из парка птиц "Воробьи" под Калугой.

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Позже полиции удалость задержать злоумышленника во Владимирской области. В его сумке нашли одного из кенгурят, похищенных в Калужской области, но второй кенгуренок погиб. Между тем Кроша нашли в подмосковном Королеве.

В итоге найденных животных вернули домой после прохождения карантина. При этом Заволжский районный суд Ярославля отправил возможного похитителя в СИЗО на 1 месяц 26 дней.

Позднее срок ареста был продлен до 27 января 2025 года. Свои действия мужчина объяснил тем, что якобы хотел обменять одного из кенгурят на обезьянку.