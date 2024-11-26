В Петербурге загорелся ледокол «Адмирал Макаров»

На неэксплуатируемом дизельном ледоколе «Адмирал Макаров» в Большом порту Петербурга произошел пожар. О пострадавших не сообщается, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел во вторник, 26 ноября, в 14:15. Во время ремонтных работ загорелся ацетиленовый баллон.

В настоящее время возгорание ликвидировано, уточнили в пресс-службе

Ледокол «Адмирал Макаров» был построен в Финляндии на верфи Wartsila в 1975 году по заказу «Судоимпорта». Он стал вторым в серии из трех ледоколов — в 1974 году был сдан «Ермак», в 1976 — «Красин».

В 2017 году корабль передали Мурманскому филиалу ФГУП «Росморпорт» для оказания ледокольных услуг и выполнения коммерческих работ в Западном секторе Арктики после эксплуатации Дальневосточным бассейновым филиалом предприятия.

Летом 2024 года ледокол отправился на доковый ремонт в морском порту Петербурга.