В Петербурге во время ремонта загорелся ледокол "Адмирал Макаров"

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после возгорания на судне в морском порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Инцидент произошел 26 ноября.

"На неэксплуатируемом ледоколе при проведении ремонтных работ произошло возгорание. Пострадавших нет", - говорится в публикации.

К этому времени пожар ликвидирован. По данным ведомства, судно располагается у причала в Большом порту.

Название ледокола в тексте не приводится, однако рядом размещено фото, на котором изображен "Адмирал Макаров".

Сотрудники прокуратуры проверяют, как исполнялось законодательство при эксплуатации судна и были ли соблюдены все противопожарные требования.

"Адмирал Макаров" - дизельный полярный ледокол проекта P-1039, построенный Финляндией по заказу СССР в 1975 году. В этой же серии есть еще два - "Ермак" (1974) и "Красин" (1976).