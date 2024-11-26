На Кубани мать и отчим год морили детей голодом и запирали их в погребе

В Краснодарском крае мужа и жену обвиняют в истязании детей, пара в течение года избивала сына и дочь, лишая их пищи и запирая в подвале. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, семейная пара из Лабинского района в течение года издевалась над двумя детьми. Особенно доставалось старшей девочке. Мать и отчим регулярно наносили ей побои, лишали еды, полураздетую школьницу вместе с младшим братом родители запирали в погребе.

О произошедшем в семье стало известно учителям, одна из несовершеннолетних пожаловалась педагогам на мать и отчима. По факту истязаний было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Известно, что семья состояла на профилактическом учете в органах ПДН.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.