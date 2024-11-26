Женщина бесплатно забрала товары на 1,7 млн рублей из-за сбоя на маркетплейсе

32-летняя жительница Омска смогла бесплатно забрать товары на 1,7 млн рублей из-за сбоя в работе одного из маркетплейсов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает источник, в какой-то момент женщина заметила, что при оформлении покупки у нее не списывались деньги, но товары все равно получали отметку «оплачено». После этого она решила заказать еще несколько товаров — баланс остался неизменным. Тогда женщина решила воспользоваться сбоем в своих интересах, и заказала более 700 товаров на общую сумму около 1,7 миллиона рублей.

Отмечается, что за наполнением корзины омичка провела два дня. В список покупок попали канцелярские принадлежности, детские вещи, посуда, мягкие игрушки, ювелирные украшения, а также бытовая техника и мебель. Полученные таким образом товары женщина частично хранила у себя дома, а частично — в квартире родителей.

Впрочем, ее действия не остались незамеченными — сотрудники маркетплейса обратились в полицию, после чего в отношении женщины завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Как стало известно позже, женщина также попыталась оформить еще одну крупную покупку, но в маркетплейсе вовремя заблокировали оформление. Во второй раз жительница Омска пыталась заказать еще 580 товаров на сумму уже более 14 миллионов рублей.