Запашный подал в суд из-за слов об аморальном и похотливом чудовище

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный подал иск против владельцев Telegram-канала «Цирковые» из-за оскорблений и распространения порочащей его честь информации. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Москвы.

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Отмечается, что причиной начала судопроизводства стало то, что авторы Telegram-канала в одной из своих публикаций назвали Запашного похотливым человеком, аморальным чудовищем и тем, кто крайне плохо относится к женщинам. Подобные оскорбления, как посчитал истец, могут навредить его профессиональной репутации, создав в медиапространстве ложный, сильно искаженный облик.

— Суд определил оставить исковое заявление без движения из-за процессуальных нарушений, — передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

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