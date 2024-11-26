Мужчина ворвался в магазин с пистолетом и похитил булочки и сырки

В Новосибирске задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин продуктов, грабитель ворвался в торговый зал с пистолетом. Об этом сообщает УМВД региона.

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Инцидент произошел в Советском районе Новосибирска, в торговую точку вошел мужчина, угрожая пистолетом, он похитил с прилавка продукты и сбежал. Сотрудники магазина обратились в правоохранительные органы. Спустя некоторое время наряд Росгвардии задержал подозреваемого, им оказался 42-летний местный житель, у него изъят травматический пистолет.

По данным местных СМИ, добычей налетчика стали несколько булочек и сырки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Копейске 34-летний бездомный мужчина решил обокрасть квартиру, пробрался в нее и уснул. Пока он спал, в квартиру вернулись хозяева, которые вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Вора задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.