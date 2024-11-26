К Лерчек подали иск из-за премиального курса

Иск о защите прав потребителей подан к блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) из-за премиального курса стоимостью 2 млн рублей, который, как полагает истец, оказался бесполезным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

"Савеловский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Багдасарян А. А. к ИП Чекалиной В. В. о защите прав потребителя. Истец указала, что приобрела у ответчика курс "Премиальная программа с Валерией Чекалиной" стоимостью 2 млн рублей. По мнению истца, вся суть проводимых Чекалиной В. В. консультаций сводилась к праздным беседам во время совместного чаепития, а также к продвижению третьих лиц для заключения с ними возмездных договоров", - сказали в пресс-службе.