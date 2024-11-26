Буксировочный трос едва не нокаутировал москвичку на «зебре»

В Москве женщина едва не отправилась в нокаут, попытавшись перепрыгнуть буксировочный трос. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Пешеходно-переходную акробатику демонстрирует нам девушка из Москвы. Она попыталась перепрыгнуть буксировочный трос, а он перепрыгнул ее", - говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что после прыжка женщина сильно ударяется об асфальт, но быстро поднимается.

До этого в Москве были арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги.

По данным следствия, в сентябре двое мужчин, находясь в центре Москвы, насильно посадили в свой автомобиль незнакомую им девушку. В машине злоумышленники стали угрожать ей насилием и требовать деньги. Напуганная москвичка отдала вымогателям более 150 тыс. рублей, после чего злоумышленники отпустили ее.