МВД раскрыло подробности дела о мошенничестве экс-депутата Гольдмана

Правоохранители раскрыли подробности уголовного дела в отношении бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, обвиняемого в мошенничестве размером два миллиарда рублей. Силовики допросили почти 1,5 тысячи человек. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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— В общей сложности поступило 1486 заявлений от обманутых вкладчиков, все указанные лица признаны потерпевшими. Общая сумма ущерба – более двух миллиардов рублей, общая сумма арестованного имущества – четыре миллиарда рублей, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

По данным правоохранителей, во время расследования силовики выявили факт противоправной деятельности со стороны близкого родственника Гольдмана, следствие по которому завершено в кратчайшие сроки. Его осудили на три года условно со штрафом. Также в отношении Романа Гольдмана, который находится в международном розыске, вынесли постановление о привлечении его к уголовной ответственности заочно, как и решение об его аресте.

Ранее, 26 ноября, СКР завершил расследование по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра МЧС РФ Павла Барышева, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и фальсификации доказательств в суде. Суд наложил арест на похищенную им квартиру. После ознакомления обвиняемого с материалами дела его направят прокурору, чтобы утвердить обвинительное заключение и направить далее в суд.