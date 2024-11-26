У побережья Японии произошло сильное землетрясение

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что в центральной части страны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что толчки начались в 22:47 по местному времени (15:47 по мск). Эпицентр подземных колебаний пришелся на префектуру Исикава. Его очаг был расположен на глубине 10 км.

На данный момент информации о пострадавших, как и о возможных разрушениях, пока не поступало. Сообщения об угрозе цунами также объявлено не было.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на севере Таджикистана.