Пилотов летевшего из Санкт-Петербурга самолета пытались ослепить в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 25 ноября, с летевшим из Санкт-Петербурга в Екатеринбург Boeing 737-800. Экипаж доложил, что в этот момент лайнер со 151 пассажиров на борту выполнял заход на посадку.

Несмотря на случившееся, приземление прошло благополучно. Никто не пострадал.

В конце ноября пилотов другого российского самолета пытались ослепить лазером в небе. Инцидент произошел с летевшим из Санкт-Петербурга в Нальчик пассажирским лайнером 17 ноября.