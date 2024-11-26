Спасатели второй день ищут человеческую ногу под мостом в Петербурге

Спасатели второй день ищут в Петербурге фрагменты человеческого тела. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным портала, в понедельник, 25 ноября, водолаз обнаружил в районе Чернореченского моста черный пакет, в котором находилась оторванная в районе колена человеческая нога.

Мужчина испугался, выронил пакет с находкой и он ушел на дно реки. Доставать его он не стал, но сообщил в полицию и МЧС.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП и начали поиски ноги, а также других фрагментов тела.

Журналисты отметили, что инцидент произошел неподалёку от места дуэли поэта Александра Пушкина.