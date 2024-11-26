Замглавы Гулькевичского района Краснодарского края Олесю Кливцову отстранили от работы после распространившегося в интернете видео, где похожая на нее женщина напала на сотрудницу салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

26 ноября в интернете появилась видеозапись, на которой похожая на Кливцову женщина, бьет сотрудницу салона красоты головой об стол. Затем она продолжает избивать ее руками и прижимает к стене. В происходящее попытался вмешаться пришедший с ней в салон мужчина, но успокоить нападавшую не смог. Женщина потребовала, чтобы он отключил камеру видеонаблюдения и не мешал ей избивать пострадавшую.

«По факту публикации в интернете видео, на котором запечатлена женщина, похожая на первого заместителя главы Гулькевичского района Олесю Кливцову, назначена служебная проверка, на время которой первый заместитель отстранен от занимаемой должности», — сообщили в администрации района.

В краевом ГУ МВД добавили, что получили сообщение о нападении и нанесении побоев сотруднице одного из салонов красоты 23 ноября. По факту произошедшего проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.