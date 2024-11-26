«Ростех»: стойки шасси загоревшегося в Анталье SJ-100 отработали штатно

Системы самолета Superjet 100 «Азимута», загоревшегося при посадке в аэропорту Антальи, работали штатно, также правильно отработали стойки шасси. Об этом «Интерфаксу» рассказали в «Ростехе».

«Самолет с размаху ударился о полосу. При этом системы Superjet работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси. Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар», — сказал представитель корпорации.

По его словам, часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе.

В «Ростехе» отметили, что специальная комиссия озвучит официальные причины авиапроисшествия.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий.