В российском городе полиция начала искать человеческую ногу в ботинке

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает пакет с человеческой ногой в ботинке. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По словам источника канала, ЧП произошло 25 ноября. Тогда на набережной Черной речки рабочие укрепляли берег. Один из них нашел пакет и увидел, что внутри лежит человеческая нога в ботинке. Мужчина испугался и выкинул пакет с ногой обратно в воду, а потом пришел в полицию и рассказал о случившемся.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в лесу нашли человеческий скелет без рук и головы.