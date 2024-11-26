Стали известны подробности обстрела автобуса в Новой Каховке

В результате обстрела автобуса в Новой Каховке пострадали 11 человек, 4 из них не выжили. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

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«К сожалению, трагедия унесла жизни четверых наших земляков, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести», — заявил Сальдо.

По его словам, семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по пассажирскому автобусу в Новой Каховке.