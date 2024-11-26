ВСУ совершили покушение на главу Новой Каховки

Вооруженные силы Украины совершили попытку покушения на главу Новокаховского округа Виталия Гуру и его заместителя с использованием боевых дронов. Об этом администрации города Новая Каховка сообщила в своем Telegram-канале.

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«Беспилотник, управляемый украинскими военными, нацелился на авто, в котором находились глава городского округа Виталий Гура и несколько ключевых сотрудников администрации. Также боевики ВСУ нанесли удар по автомобилю заместителя главы Новокаховской администрации Максима Новака», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что никто из представителей администрации не пострадал, а автомобили получили серьезные повреждения.

«Подобные атаки лишь укрепляют наше желание продолжать борьбу за безопасность и мир. Нас не запугать и мы продолжим выполнять свои обязанности», - заверил глава округа Виталий Гура.

Ранее украинские военные с помощью беспилотника атаковали машину советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Ему удалось уйти от удара. Советник уцелел, однако машина получила повреждения.