В Стамбуле задержали боевиков ИГ, которые готовили теракт

Полиция Стамбула задержала двоих боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые готовили теракт с использованием взрывчатки. Об этом сообщило управление безопасности турецкого мегаполиса.

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По его данным, операция была проведена в районе Газиосманпаша в европейской части Стамбула. Для совершения акции насилия планировалось использовать взрывчатку типа TATP, также известную как трипероксид триацетона, которая по мощности равняется тринитротолуолу.

Задержанные в 2021 году были осуждены за участие в ИГ и в 2023 году освобождены из-под стражи, отмечается в сообщении.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил ранее во вторник о задержании по результатам операций полиции в 18 провинциях страны 54 человек по подозрению в связях с ИГ.

Турецкие спецслужбы регулярно проводят операции против ИГ. За год в республике, по данным МВД, задержаны свыше 3 тыс. человек по подозрению в связях с террористической группировкой.