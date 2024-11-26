Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Красноярского края, подозреваемого в расправе над 17-летней девушкой. Мужчина признался в убийстве на скотном дворе и заявил, что сделал это из мести.

Фигурант дела оказался соседом жертвы. Кроме того, мужчина работал на отца убитой девушки. В один из дней селянину не понравилось «решение руководства», и тогда он решился на крайние меры, передает Telegram-канал Readovka.

Мужчина рассказал, что в порыве ненависти и из мести убил дочь начальника, которая была в свинарнике. После этого злоумышленник удалился.

Следователи раскрыли причину гибели 17-летней девушки в загоне со свиньями

«Там была "евонная" дочка. Я нанес ей 2 удара, взял палку и побежал домой», — заявил убийца на допросе.

Ранее следствие выдвигало версию, согласно которой в смерти девушки виноваты животные. Сначала ее сбил с ног бык, а затем свиньи перегрызли артерию подростку, находящемуся без сознания.