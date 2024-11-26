Работавшего в России британского дипломата обвинили в шпионаже

Сотрудника посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации за указание ложных данных при въезде в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Прайора направили в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании и назначили на пост второго секретаря политического отдела британского посольства. Он сменил на должности одного из шестерых разведчиков, которых выслали из РФ в августе. При получении разрешения на въезд в РФ он намеренно указал ложную информацию, чем нарушил законы.

«Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что МИД РФ во взаимодействии с другими ведомствами решило лишить Прайора аккредитации. Ему предписали покинуть Россию в двухнедельный срок. В ФСБ добавили, что продолжат работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами.