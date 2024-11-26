Британского дипломата лишили аккредитации в РФ

Британский дипломат, сменивший высланных в августе из РФ сотрудников британской разведки, работавших в посольстве, также лишен аккредитации и должен покинуть РФ в двухнедельный срок. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"Достоверно установлено, что направленный в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор, сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе с. г., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство, - сообщили в ЦОС. - Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации".

"На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации, и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", - подчеркнули в ФСБ.

Как отметили в ЦОС, в ходе контрразведывательной работы было выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием посольства в Москве. "ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами", - подчеркнули в российской спецслужбе.

В новость внесена правка (15:08 мск) - уточняется информация в лиде, верно - двухнедельный срок.