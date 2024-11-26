Российские курсанты устроили массовую драку перед кадетским корпусом

В Уфе, столице Башкирии, более 100 курсантов подрались на плацу перед кадетским корпусом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

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По сведениям российского издания, массовое побоище началось из-за того, что старшие учащиеся обижали младших.

После инцидента в спальном районе Затон в больнице оказались десять человек. Директор кадетского корпуса отказался давать какие-либо комментарии по ситуации.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»).

До этого в Красноярском крае 12-летний кадет выпал из окна пятого этажа, находясь в гостях у подруги. Мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Мать пострадавшего допустила, что его могли вытолкнуть из окна балкона из-за ссоры. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.