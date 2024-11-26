В СК возбудили два уголовных дела после массовой драки в кадетском корпусе в Уфе

В Уфе Следственный комитет заинтересовался массовой дракой учащихся кадетского корпуса, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Правоохранители уточнили, что по их информации, потасовка случилась между учащимися десятого и одиннадцатого классов. После инцидента нескольким подросткам понадобилась помощь медиков. Конфликт удалось остановить силами сотрудников образовательного учреждения.

В ведомстве отметили, что возбудили уголовные дела по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Халатность".

Работников школы проверят, приняли ли они исчерпывающие меры, чтобы обеспечить безопасность учащихся и предотвратить случившееся.

Инцидент произошел 25 ноября в школе на улице Летчиков. По оценкам очевидцев, в драке принимали участие около ста подростков. Десятерых из них после драки доставили в больницу.