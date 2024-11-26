Спасатели достали котенка из-под капота автомобиля на юго-востоке Москвы

Спасатели достали котенка из-под капота автомобиля на Перервинском бульваре на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказали добровольцы из поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

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— За домом на проезжей части находится автомобиль, под капотом которого сидит котенок. Хозяйка авто просит помощи у спасателей. После того как котенку создали условия для освобождения в первый раз, он вырвался и снова залез в тот самый «Пежо». Компоновка моторного отсека «Пежо» очень плотная, командиру экипажа пришлось прочувствовать физиологические пределы изгибания руки, и котенок был освобожден и передан заявителю, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее, 26 ноября, спасатели сняли кота, просидевшего на верхушке дерева несколько дней, в подмосковном Егорьевске. Спасательная операция заняла несколько минут. Силовики передали животное местным жителям, которые захотели забрать его к себе домой.

Также, 21 ноября, добровольцы сняли с дерева кошку, просидевшую на нем три дня в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Хлобыстова. Женщина забрала кошку к себе домой.