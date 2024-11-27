Тело россиянки найдено в горячем источнике в горах Индии

Тело туристки из РФ обнаружено в горячем источнике гор Индии. Предварительно, она отравилась природными газами.

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По информации Shot, речь идет о Татьяне Лубиан. Вечером 23 ноября она отправилась на горячие источники в деревне Ганганани. На следующее утро местные жители обнаружили тело 45-летней россиянки.

Друзья Татьяны рассказали, что приехали в Индию около месяца назад и занимались духовными практиками. Лубиан посещала этот источник три раза в день для проведения ритуалов.

Озвучиваются две версии трагедии: отравление вредными природными газами и сердечный приступ. Власти предупреждали о выбросах и подчеркивали, что на источниках нельзя находиться более 15-20 минут.

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