Задержан предполагаемый убийца школьницы в загоне для свиней

Силовики задержали в Ужурском районе Красноярского края мужчину, который может быть причастен к смерти 17-летней девушки в загоне для животных.

Вчера стало известно о происшествии в селе Ушканка, где нашли мертвой старшеклассницу местной школы со следами укусов на теле.

Уже несколько часов спустя эксперты установили, что причиной смерти стала потеря крови после повреждения бедренной артерии.

Сегодня сотрудники регионального управления СК сообщили: перед тем, как на девушку набросились свиньи, ее мог сбить с ног или лишить сознания ударом рога в голову бык.

Следователи раскрыли причину гибели 17-летней девушки в загоне со свиньями

Сейчас в СК представили другую версию случившегося. Не исключено, что к гибели школьницы имеет отношение житель деревни - сосед мог причинить старшекласснице телесные повреждения, и она потеряла сознание.