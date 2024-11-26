Проникшая в Курскую область гражданка Франции заочно арестована

Курский суд заочно заключил под стражу гражданку Франции Катрин Норрис Трент, которая обвиняется в незаконном пересечении государственной границы РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

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"По версии следствия, Катрин Норрис Трент с иными неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, незаконно пересекла государственную границу России и на транспортном средстве вооруженных формирований Украины с целью съемки репортажа проследовала на территорию Суджанского района Курской области. <…> Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Катрин Норрис Трент на территории РФ или со дня экстрадиции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Ленинский районный суд Курска рассмотрел ходатайство пограничного управления ФСБ России по Курской области в отношении Катрин Норрис Трент, объявленной в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

"Ей заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). <…> Судебный акт может быть обжалован", - добавили в пресс-службе.

По факту незаконного пересечения российской границы уголовные дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ в отношении журналистов швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент, нелегально въехавших в Курскую область, были возбуждены в октябре. По последним данным, в общей сложности с 17 августа за такие противоправные деяния уголовные дела возбуждены в отношении 14 иностранных журналистов, отметили в ФСБ РФ.

Санкция указанной статьи УК предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.