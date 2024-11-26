Названо число выдворенных из Москвы нелегальных мигрантов в 2024 году

В 2024 году из российской столицы выдворены более 16 тыс. нелегалов, это на 37% больше, чем в предыдущем году, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Москве.

Большинство выдворенных составляют граждане стран СНГ, таких как Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Кроме того, среди выдворенных оказались граждане из более отдаленных стран, включая Кот-д’Ивуар, Йемен, Мадагаскар и Буркина-Фасо. Примечательно, что в списке нарушителей также значатся три гражданина европейских стран: Латвии, Франции и Эстонии.

Все выдворенные иностранцы были признаны судами виновными в нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

«В следующие пять лет выдворенные не смогут вернуться на территорию Российской Федерации», – добавили в ФССП.

В начале ноября МВД подвело итоги операции «Нелегал», в ходе которой возбудили более 4 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, а также 684 дела по другим преступлениям, включая незаконное пересечение границы и оборот оружия.