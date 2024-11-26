Пенсионерку из Подмосковья задержали с банкой гашишного масла из Таиланда

Таможенники задержали 64-летнюю пенсионерку из Подмосковья, получившую в подмосковном Шереметьеве посылку с гашишным маслом из Таиланда. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ФТС.

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— Шереметьевские таможенники задержали посылку с гашишным маслом из Таиланда. Наркотик общей массой 222 грамма находился в стеклянной банке с надписью «Yellow oil, Green Herb» в картонной коробке среди орехов. В ходе дальнейших оперативных мероприятий таможенники задержали получателя посылки — 64-летнюю россиянку, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ФТС.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в крупном размере». Ей грозит до 20 лет со штрафом до одного миллиона рублей. Обвиняемая подписала расписку о невыезде.

Такж, 6 августа мужчину из Дагестана задержали в аэропорту Внуково с 35 граммами кокаина. По версии следствия, мужчина приобрел наркотики, чтобы перепродать их в Дагестане. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемый не признал вину.