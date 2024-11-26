Сына звезды «Улиц разбитых фонарей» обвинили в домогательствах к ребенку

Бывшая жена сына звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева Степана Половцева заявила на него полицию, обвинив в домогательствах к ребенку. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, сославшегося на Telegram-канал «Mash на Мойке», женщина заявила, что оставила с ним их маленького сына на выходных в 2023 году. Ребенку на тот момент было 3,5 года.

После чего она обратилась в полицию и ограничила общение отца и сына, разрешив видеться только в ее присутствии. Подробности происшествия не раскрываются, однако мать узнала, что отец делал с сыном непристойные вещи.

Степан же в ответ отметил, что просто «чересчур усиленно помыл ребенка». Сейчас он добивается пересмотра формата общения с сыном. И мальчику назначена психологическая экспертиза.

Ранее студентки обвинили известного психолога, соучредителя Ассоциации травма терапевтов Вячеслава Яковлева в «недвусмысленных намеках» и неприличных предложениях, которые он им делал. При этом сам психолог заявил, что против него была организована травля «с определенной целью».